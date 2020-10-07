Эксперты: На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского против Зюганова

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7 октября, среда  |  Последнее обновление — 21:43  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Какими должны быть уступки Баку и Еревана по Карабаху

Ереван заявил о готовности к уступкам в карабахском конфликте Алексей Дружинин/РИА «Новости»
Никол Пашинян заявил о готовности Армении пойти на уступки по Карабаху в случае аналогичных действий со стороны Азербайджана. И хотя риторика Ильхама Алиева остается воинственной, эксперты отмечают заинтересованность Баку в прекращении конфликта. О каких взаимных уступках может идти речь и кто может стать гарантом выполнения перемирия между Баку и Ереваном? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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В России недооценивают польскую угрозу

Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
События в Белоруссии, демонстративное празднование дат с антироссийским подтекстом, желание разместить у границ России побольше военных. Польша представляет собой очень большую опасность для России. Подробности...
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Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

Лейли Акилова, журналист, Бишкек
В Киргизии произошел очередной, третий со дня независимости страны, государственный переворот. Хотя многие предпочитают называть произошедшие события революцией. Подробности...
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Школьные оценки тормозят развитие детей

Дмитрий Волошин, сооснователь Otus.ru
Школа калечит. Уродует людей, делает их непригодными к современной жизни. Сейчас не нужны типовые «винтики». Ни в экономическом, ни в социальном смысле. И вред, который наносит сохранение оценок и оценивания в школе, гораздо больше потерь от коррупции. Подробности...
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Иран включился в конфликт с Карабахом

Новая революция в Киргизии

Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Эксперты: На выборах 2021 года состоится последнее дерби Жириновского против Зюганова

       7 октября 2020, 20:55
    Фото: kremlin.ru
    Текст: Андрей Самохин

    «Единая Россия» сохранит лидерство на выборах в Госдуму в 2021 году. А главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место. К такому выводу пришли политологи – участники состоявшегося в среду круглого стола, посвященного перспективам политических партий на предстоящих парламентских выборах.

    «Единую Россию» можно уподобить чемпиону по боксу, против которого на бой собираются сразу все противники, желающие получить боксерскую корону», – такую метафору привел президент консалтингового агентства «Bakster-group» Дмитрий Гусев, оценивая расклад сил на пороге нового избирательного цикла. Его высказывание прозвучало в ходе круглого стола «Перспективы политических партий перед стартом парламентской кампании 2021 года». Встреча прошла в среду на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

    Непосредственным поводом для круглого стола стал состоявшийся во вторник разговор президента с лидерами фракций Госдумы. Владимир Путин, напомним, отметил высокие результаты «Единой России» на сентябрьских региональных выборах. Кроме того, глава государства отметил «немалую и безусловно позитивную роль», которую играет в обществе оппозиция.

    Встреча с президентом устранила все сомнения, возникавшие по поводу сроков думской кампании, заметил модератор круглого стола, управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев. «Умы политического класса будоражила интрига: когда же все-таки будет выборная кампания – весной 2021 года, или в означенный срок, осенью. Вчера интрига завершилась, – сказал он. – Выборы состоятся осенью, в положенный срок. Глава государства вчера фактически дал старт избирательной кампании».

    Пандемия заставила правящую партию встряхнуться

    По прогнозу Алиева, избирательный цикл 2020-2021 будет отличаться от предыдущих, и дело не только в пандемии коронавируса, которая заставляет больше заботиться о безопасности избирателей. Возник и новый политический фактор – неординарные результаты единого дня голосования (ЕДГ) в регионах, где в местные парламенты прошли новые партии.

    По мнению главы Российской ассоциации политических консультантов Алексея Куртова, «политическую» роль сыграл и сам коронавирус, точнее борьба с ним. «Партийная машина единороссов раскрутилась во многом в ходе противодействия пандемии», – констатировал политолог. Куртов полагает, что помощь гражданам, работа ЕР с общественниками «помогла подтянуть» многие организационные механизмы в партии. «В итоге единороссы приумножили свои позиции в регионах, хотя ЕР с каждым годом все сложнее избираться», – предупредил эксперт.

    У «Единой России» по-прежнему хороший стартовый задел, констатировал Гусев. Он напомнил, что после ЕДГ рейтинг партии остается весьма высоким – более 30% по данным фонда «Общественное мнение» и «Левада-центра». Единороссы и в 2021 году сохранят «чемпионскую корону», если сделают ставку на растущий в обществе запрос на стабильность – на фоне пандемии коронавируса и политической нестабильности в Белоруссии, полагает глава агентства «Bakster-group».

    Однако «Единой России» недостает медийной активности, добавил Гусев. «Я не слышу ее голос по актуальным политическим вопросам, в отличие от ЛДПР, КПРФ и даже некоторых новых партий, – посетовал аналитик. –

    Мы видим в телевизоре и интернете буквально 30 спикеров-единороссов, а где остальные триста думских депутатов от ЕР?».

    По мнению Гусева, ЕР, как, впрочем, и другим старым партиям срочно необходимы «свежие лица». «Высокий рейтинг «Единой России» – это в том числе одна из проблем, так как его сложно удерживать», – добавил новосибирский политолог Игорь Козлов.

    Последнее дерби Жириновского против Зюганова

    В любом случае ЕР получит больше, чем другие партии, мест в Думе нового созыва, предсказывает Гусев. «Главная интрига будет заключаться в борьбе за второе место между КПРФ и ЛДПР. Дерби между ними продолжается уже годами», – заметил он.

    Директор Института новейших государств Алексей Мартынов также предрекает, что борьба за второе место развернется между партиями Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского. По мнению политолога, КПРФ должна активнее подавать себя не только в федеральной прессе, но и в новых медиа, где пока заметны только немногие молодые представители партии, в то время как верхушка партии закостенела, превратившись в «гвардию стареющего Зюганова». По его жесткому определению, лидер КПРФ «превратился в плаксу», а сама партия «походит на плохого танцора, которому все время что-то мешает».

    Мартынов также констатировал, что партия Зюганова практически не стремится расширить свою электоральную базу: например, не работает со студенчеством, хотя именно университеты во всем мире традиционно считаются оплотом левых.

    Директор Центра политического анализа Павел Данилин считает, что внутри КПРФ уже началась «подковерная борьба» за новое лидерство, в которой, по словам политолога, участвует как «старая гвардия» (Иван Мельников, Сергей Обухов и Николай Харитонов), так и «молодые орлы» – Юрий Афонин, Александр Ющенко, Денис Парфенов и даже внук Геннадия Зюганова – Леонид, которого тот прочит в свои преемники.

    По мнению Данилина, на покой пора не только бессменному лидеру КПРФ, но и другому ветерану постсоветской политики – вождю ЛДПР. «Жириновскому 74 года, из которых он 31 год возглавляет партию», – напомнил Данилин. С его точки зрения, для создателя ЛДПР предстоящая кампания станет последней, как, впрочем, и для Зюганова.

    Но если идеология ЛДПР – это личные взгляды Жириновского, то, в отличие от либеральных демократов, коммунисты переживают идеологический разброд, полагают эксперты.

    «КПРФ нужно выбрать: кто они – ортодоксальные марксисты, неосталинисты или социал-демократы»,

    – подчеркнул Данилин. При этом он отметил «неприятную тенденцию блокирования зюгановцев с людьми из окружения блогера Алексея Навального, а также «игры Зюганова с бизнесменом Павлом Грудининым, которые бесят старую гвардию».

    Как считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР), социолог Виктор Потуремский, коммунисты действительно заигрались в несистемную оппозицию. При этом они так и «не смогли внятно объяснить, почему голосовали против поправок в Конституцию, хотя многие из поправок почти дословно совпадали с левыми идеями, с требованиями партии». По оценке Потуремского, такое поведение раскололо красное электоральное ядро, и теперь у ЛДПР шансы стать второй партией уже выше, чем у КПРФ.

    Что же касается «Справедливой России», то партия, как отметил Потуремский, вяло и неубедительно провела свою кампанию, однако ее «рано списывать в утиль». Партия продолжает опираться на свою парламентскую фракцию, а также на потенциал самой идеи социальной справедливости, на которую в обществе сохраняется запрос. Неслучайно ту же идею социальной справедливости подхватили новые проекты: партия Захара Прилепина «За правду» и «новые экологи» из «Зеленой альтернативы», констатировали эксперты.

    Альянсы новобранцев с «политическими старцами»

    «Перспективы для прохождения в Госдуму у новых партий существуют. Они могут даже кого-то потеснить, ту же самую «Справедливую Россию», – отметил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. По его оценке, упомянутые партии, а также еще один стартап – «Новые люди» – привлекли особое внимание во время региональных выборов в сентябре.

    При этом Чеснаков указал на слабое место в стратегии «новобранцев» – после выборов их медийная активность резко снизилась. Как в свою очередь заметил эксперт ЭИСИ Алиев, партии-«новобранцы» пока не уяснили для себя принцип «новые выборы начинаются сразу по завершении прошедших».

    Новосибирский эксперт Козлов в свою очередь высказал предположение: новая партия «За правду» и уже давно существующая «Родина» в итоге могут примкнуть к «Справедливой России». Это может придать импульс для возрождения партии Сергея Миронова, переживающей не лучшие времена, заметил эксперт. «Справедливая Россия» может активизировать свою деятельность, возможно, через абсорбцию идеологически близких проектов в свой состав», – согласился с ним Алиев.

    Еще один фактор, который придется учесть в ходе кампании-2021 – это активность несистемных сил, включая сторонников блогера Навального с их системой «умного голосования» (УГ), отметил Куртов. Как отметили участники круглого стола, УГ провалилось в сентябре на региональных выборах, но непарламентская оппозиция может вновь обратиться к этой системе через год.


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