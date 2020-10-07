У москвички украли сумки на 17 млн рублей

У жительницы Москвы украли брендовые сумки на общую сумму свыше 17 млн рублей, подозреваемого в краже задержали, сообщили в пресс-службе ГУ МВД города.

В полицию обратилась 51-летняя жительница района Раменки, которая сообщила, что, вернувшись в квартиру, обнаружила пропажу дорогостоящих сумок разных брендов, передает РИА «Новости».

«Общий материальный ущерб составил более 17 млн рублей», – уточнили в ведомстве.

По подозрению в краже задержали 22-летнего безработного. Он украл сумки, находясь в гостях у родственницы заявительницы, отметили в полиции.

Мужчину оставили под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело.

В сентябре 2019 года краснодарские полицейские задержали подозреваемого в краже наручных часов футболиста «Краснодара» и сборной России Ари. Подозреваемый, по данным полиции, украл у спортсмена 12 наручных часов общей стоимостью 23 млн рублей.