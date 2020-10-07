Лига студенческих клубов запустила викторину о Путине

В приложении Национальной лиги студенческих клубов ко дню рождения президента Владимира Путина запустили квиз от OnRussia, который позволит проверить свои знания о российском лидере.

«При прохождении квиза, участникам будет предложено ответить не только на вопросы, касающиеся политической деятельности и карьеры президента, но также и определить правдивые факты из жизни Владимира Путина», – говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Принять участие в викторине можно до 5 ноября. Прохождение квиза принесет пользователю баллы в рейтинг, что позволит получить ценные призы в финале сезона.

Приложение НЛСК доступно в Google Play и AppStore.

Ранее общественное движение Putin Team организовало челлендж «Добрые дела» ко дню рождения президента России Владимира Путина.

Путин в среду отмечает 68-й день рождения. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам – их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.