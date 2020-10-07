Путин высказался о публичном праздновании дня рождения

Президент Владимир Путин считает нескромным преувеличивать значение его дня рождения как праздника, поэтому не обсуждает эту тему публично, рассказал он в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Фрагмент беседы показан в среду, в день рождения российского лидера, в эфире телеканала «Россия-24».

«Это мой день рождения, это не национальный праздник. Мне кажется, что преувеличивать значение этого события нескромно», – передает ТАСС ответ Путина на вопрос, почему он избегает обсуждения этой темы в публичной плоскости.

Путин уверен, что «в таком режиме каждый человек и должен проводить свой день рождения». «В кругу своих друзей, своих близких. Вне зависимости от служебного положения», – пояснил он.