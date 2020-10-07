Путин назвал события в Карабахе трагедией

Президент России Владимир Путин заявил, что события в Нагорном Карабахе – это трагедия, и призвал к скорейшему прекращению огня.

«Это трагедия. Мы очень переживаем, потому что и Азербайджан, и Армения, и Нагорный Карабах – это все территории, на которых проживают не чужие нам люди», – сказал Путин в интервью телеканалу «Россия 24»,

Президент отметил, что в России проживают около 2 млн азербайджанцев и более 2 млн армян, передает РИА «Новости».

Глава государства призвал к прекращению огня в Нагорном Карабахе как можно быстрее. «Мы призываем, и я еще раз хочу об этом сказать, призываем к прекращению огня, и как можно быстрее нужно это сделать», – сказал он.

Кроме того, Путин отметил, что находится в постоянном контакте с премьером Армении Николом Пашиняном.

Во вторник посол Азербайджана в России Полад Бюльбюль оглы оценил «роль» России в нынешней фазе эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Напомним, во вторник вечером Азербайджан обвинил Армению в ракетных ударах по нефтепроводу. В Азербайджане подчеркнули, что «нефтепровод занимает особое место в энергетической безопасности Европы, является самым большим стратегическим проектом региона».

В тот же день Минобороны Армении сообщило о начале широкомасштабной атаки азербайджанскими вооруженными силами на юге Нагорного Карабаха.

Напомним, утром 27 сентября началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.