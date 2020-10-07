Putin Team провело челлендж ко дню рождения Путина

Общественное движение Putin Team организовало челлендж «Добрые дела» ко дню рождения президента России Владимира Путина.

«Участники движения Putin Team поздравили Владимира Путина с днем рождения по-особенному. Ребята провели челлендж «Добрые дела», в котором собрали топ лучших поступков со всей России. Начинание объединило разные города нашей страны. Молодые люди красили заборы, проводили мастер-классы для воспитанников реабилитационного центра, помогали, удивляли и радовали», – говорится в релизе Putin Team, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

Там отметили, что к марафону подключилась вся страна. «Россияне заботились о пожилых соседях, делали уборки во дворах и подъездах, раздавали маски и цветы, навещали подопечных детских домов. … А чтобы результаты увидела вся Россия, участники снимали короткие видео и выкладывали их в социальные сети. Лучшие ролики публиковались на страницах Putin Team, а в финале акции был смонтирован итоговый ролик под названием «Марафон добрых дел» – он и стал одним большим подарком президенту России», – добавили в организации.

Putin Team (Команда Путина) – неформальное общественное движение, созданное в конце 2017 года российским хоккеистом Александром Овечкиным. Цель проекта – объединить людей, которые гордятся Россией и хотят сделать ее сильнее. Присоединиться к движению может каждый.

Тем временем ко дню рождения президента москвичка Виктория Кондратьева выпустила коллекцию теплых свитеров «Связанные с Путиным».

«Серия объединяет в себе мемы, ассоциирующиеся с Владимиром Путиным: изображение Путина, скачущего на коне, знаменитый кот, нарисованный им когда-то на школьной доске, число 56 430 712, означающее количество россиян, отдавших Путину свои голоса на выборах и другие. Так же, Виктория передала «привет» тем, кто видит во многих современных событиях российский заговор, с помощью двух свитеров с удлиненным рукавом и надписями «длинные руки КГБ» и «длинные руки Москвы», – говорится в релизе, поступившем в редакцию газеты ВЗГЛЯД.

«Я стремилась, чтобы мои свитера грели не только тех, кто их надевает, но и тех, кто их видит. В трудное время, когда люди буквально боятся каждого чиха, немного тепла не помешает всем нам», – рассказала дизайнер.

Президент России Владимир Путин в среду отмечает 68-й день рождения. Как сообщил накануне его пресс-секретарь Дмитрий Песков, первую половину дня глава государства посвятит работе по внутренней повестке и международным телефонным разговорам – их запланировано больше десятка. Остаток дня Путин по традиции проведет с друзьями, родными и близкими.