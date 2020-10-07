Китай назвали главным потребителем контрабандного леса из России

Взгляд
7 октября, среда  |  Последнее обновление — 09:21  |  vz.ru
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Почему в России возник дефицит автомобилей

В Россию вернулись очереди за новым авто, как в 2008 году Михаил Джапаридзе/ТАСС
Автосалоны, которые еще несколько месяцев назад находились в ожидании массовых банкротств из-за отсутствия клиентов, сейчас переполнены. Более того – едва ли на не все модели автомобилей на российском рынке образовались огромные очереди. Почему возник этот ажиотаж, долго ли он продлится – и как в такой ситуации вести себя потребителю? Подробности...
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Дагестан доверили генералу из «школы губернаторов»

И Владимир Васильев (слева), и его преемник Сергей Меликов дослужились до звания генерал-полковника Валерий Шарифулин/ТАСС,
Владимир Федоренко/РИА «Новости»
Сменилось руководство в крайне тяжелом с точки зрения управления регионе России – Республике Дагестан. Еще недавно за решеткой там оказывались то местный премьер-министр, то мэр столицы республики. Почему подал в отставку Владимир Васильев – и что можно ожидать от нового руководителя, генерала Сергея Меликова? Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Иран включился в борьбу за Южный Кавказ

Высший руководитель Ирана Али Хаменеи является этническим азербайджанцем www.imago-images
/Global Look Press
Политическое противостояние вокруг войны в Карабахе приняло неожиданный оборот: со словами поддержки в адрес Азербайджана выступил Иран. Прежде в Тегеране поддерживали армян и неприязненно относились к Баку. Но теперь режим аятолл мыслит себя как новая шиитская империя, что неизбежно влечет за собой борьбу за Южный Кавказ с Россией и Турцией. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Давайте я расскажу вам, что такое «Нусра»

Мурад Газдиев, корреспондент RT
Звери, с которыми Россия воевала столько лет, которые призывали и подготавливали взрывы в метро Москвы, в Санкт-Петербурге. Звери, которые клялись обезглавить каждого русского в Сирии. Теперь они у нас на границе. В Азербайджане. Подробности...
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Россию поджигают по периметру. Кто является поджигателем?

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Но как вообще стал возможен блицкриг киргизской оппозиции? Кто эти люди и чего они на самом деле хотят? Понять что-либо, читая программы партий, совершенно невозможно. Но давайте вспомним, что отличает Киргизию от других государств региона. Подробности...
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Почему нас бесят дизайнеры

Максим Соколов, публицист
Представим, что дизайнеры добрались и до управления автомобилем и меняют местами педали, рычаги и приборы на доске. Мало не покажется, особенно в случаях, когда все решают доли секунд и спасение именно в автоматизме – рука и нога сами знают, куда им тянуться. Подробности...
Обсуждение: 28 комментариев
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Коронавирус в РФ: будет ли новый карантин

Коронавирус у Трампа: почему это важно

Обсуждение: 6 комментариев

Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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    Китай назвали главным потребителем контрабандного леса из России

    7 октября 2020, 08:14

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Китай является основным потребителем контрабандного леса из Иркутской области, завил в интервью и.о. руководителя следственного управления СК по региону Дмитрий Вастьянов.

    Как рассказал Вастьянов, как правило, коммерсанты, которые занимаются отправкой леса за границу, в дальнейшем пытаются возместить НДС.

    «За последние пять лет нами возбуждено более 50 уголовных дел, люди привлечены к ответственности именно за незаконное возмещение НДС. И большинство из них связано именно с отправкой древесины за границу. Ущерб там составил порядка 250 млн рублей», – передает РИА «Новости» слова Вастьянова.

    «Конечно, это в основном Китай, у них наш лес крайне востребован», – ответил он на вопрос, о каких конкретно странах идет речь.

    В Иркутской области в 2015 году была создана межведомственная рабочая группа по выявлению налоговых преступлений в лесном комплексе. В ее состав вошли сотрудники налоговых органов, полиции, ФСБ и Следственного комитета.

    «Эффективность рабочей группы, на мой взгляд, крайне высока. Но и по динамике нелегальное возмещение НДС сейчас уходит на «нет», – отметил Вастьянов.

    «Сейчас мы наблюдаем тенденцию к снижению подобных преступлений (незаконного вывоза российского леса за границу). Во-первых, уже тяжело нелегально заготовленную древесину провести через таможню и отправить на территорию другого государства. Но такие факты до сих пор всплывают, мы реагируем. Массового характера, как раньше, уже нет», – добавил он.

    Вастьянов уточнил, что речь в основном идет о Китае, где российский лес «крайне востребован».

    Напомним, 30 сентября президент России Владимир Путин ранее провел совещание по декриминализации лесного комплекса. Глава государства поручил ввести полный запрет на вывоз грубо- или необработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года.

    Ранее в России задумались о полном запрете экспорта леса в Китай.


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