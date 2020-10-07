Основатель группы Van Halen умер в США

В США умер гитарист Эдди Ван Хален – основатель хард-рок-группы Van Halen, сообщил его сын Вольфганг Ван Хален.

Он сообщил, что «Эдвард Лодевейк Ван Хален сегодня утром проиграл эту длительную и тягостную битву с раком». Основателю Van Halen было 65 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на TMZ.

Эдди Ван Хален умер в клинике в Санта-Монике в Калифорнии.

Van Halen была основана в 1972 году братьями Алексом и Эдди Ван Халенами.

Rolling Stone включил Эдди Ван Халена в список 100 величайших гитаристов всех времен. Он обладал особой техникой игры, тэппингом, и был одним из самых узнаваемых гитаристов в мире.