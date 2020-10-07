Постпред России указал на деградацию ОЗХО

Ситуация в ОЗХО деградирует, заявил постпред России при организации Александр Шульгин на 95-й сессии исполнительного совета.

По его словам, «ситуация в ОЗХО неумолимо скатывается по наклонной, проще говоря, деградирует».

«Казалось бы, все 193 государства-участника Конвенции заинтересованы в ее укреплении», – приводит слова Шульгина РИА «Новости».

Однако вместо этого наблюдается «запредельная политизация работы ОЗХО». Ее члены «говорят, по сути, на разных языках и не слышат друг друга», сказал Шульгин.

Он отметил, что даже «вокруг технических по своей природе вопросов все чаще разжигается истерия».

Шульгин указал, что уже «не в первый раз» организацию пытаются использовать в интересах геополитики, «достаточно вспомнить все, что связано с насаждением нелегитимной атрибуции в ОЗХО».

Он напомнил о «продавленном голосовании решения о наделении техсекретариата несвойственными ему полномочиями», а также о «предвзятой, нетранспарентной и технически несостоятельной работе группы по расследованию и идентификации», которая облекает «в псевдонаучную форму заранее сверстанные выводы о якобы виновности сирийского правительства в применении химоружия».

Напомним, группа по расследованию и идентификации ОЗХО заявила, что сирийские войска якобы применили отравляющие вещества в марте 2017 года в провинции Хомс.

МИД Сирии заявил, что считает доклад сфабрикованным. В постпредстве России также заявили, что доклад не вызывает доверия и составлен с изъянами.

Москва назвала доклад ОЗХО по Сирии политическим заказом.