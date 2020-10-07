Дружинники и демонстранты в Киргизии не поделили автобусы

Представитель пресс-службы добровольной народной дружины «Патриот» Элан Абдыкеримов заявил, что в Бишкеке демонстранты пытаются отбить у дружинников автобусы.

Народная дружина создана на фоне акций протеста несогласных с результатами парламентских выборов в Киргизии.

«Защищайте свои дома, семьи и родных. Приходите в штаб», – приводит слова Абдыкеримова ТАСС со ссылкой на 24.kg.

Он отметил, что «агрессивных людей сейчас много».

«Нас бьют, угрожают, пытаются отнять наши автобусы», – рассказал он, подчеркнув, что дружинники «не сдаются ради своих близких и жителей Бишкека».

24.kg сообщает, что демонстранты громят магазины и кафе, закидывают камнями здания в центре города.

Сообщается, что дружины формируются во всех районах города, чтобы «защитить граждан и противодействовать мародерству», дружинники тесно взаимодействуют с милицией.

Напомним, в Киргизии недовольные результатами выборов протестующие взяли штурмом ряд административных зданий, включая здание парламента, и освободили из СИЗО бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева.