Instagram начал маркировать аккаунты «подконтрольных государству» СМИ

Администрация социальной сети Instagram начала размещать на страницах некоторых СМИ пометки о том, что они якобы являются подконтрольными властям.

На страницах ряда СМИ в Instagram указано: «Это издание находится под контролем государства». Такая пометка в настоящее время имеется, в частности, на странице телеканала RT, передает ТАСС.

В Instagram уточняют, что маркируют те СМИ, «которые находятся под частичным или полным редакционным контролем властей». Как утверждают представители соцсети, чтобы выявить такие СМИ, Instagram «проводит исследования и применяет специально разработанную систему оценивания».

«Мы будем на постоянной основе присваивать такие метки организациям по всему миру в случаях, если определим, что их издатели соответствуют указанным ниже критериям наличия частичного или полного редакционного контроля властей», – отмечают представители соцсети.

«Мы понимаем, что не все организации могут согласиться с результатами нашего оценивания. Если представители организации не согласны с нашим решением, они могут обжаловать его», – добавили представители

«Средства массовой информации, которые финансируются властями, но служат интересам общества и демонстрируют независимость своей редакционной политики, соответствующую нашему определению, не считаются подконтрольными государству. Им не будет присвоена соответствующая метка», – также сообщили в Instagram.

В начале июня стало известно, что администрация социальной сети Facebook начнет маркировать страницы медийных организаций, находящихся под контролем властей. В конце сентября в Facebook уточнили, что такая практика начинает распространяться и на принадлежащую ей соцсеть Instagram. Во вторник ряд американских профильных изданий обратили внимание на то, что такие пометки уже начали размещать.

В августе руководство Twitter также сообщило, что будет маркировать аккаунты СМИ, находящихся под контролем властей.

В свою очередь секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир заявил, что главной задачей маркировки СМИ в Twitter является акцентирование внимания пользователей на средствах массовой информации России и Китая.