Британия не увидела связи «отравления» Навального с действиями России

Британское руководство не связывает инцидент с блогером Алексеем Навальным с действиями российских властей, заявил глава МИД Британии Доминик Рааб.

«Мы пока не связали этот случай с ФСБ или с российским государством, но я думаю, это очень серьезный повод для того, чтобы Россия разъяснила ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости».

Министр добавил, что британская сторона намерена внимательно следить за выводами ОЗХО.

«Я пока не слышал убедительных альтернативных объяснений случившемуся и полагаю, что по мере того, как в ОЗХО будут продолжать выяснение правды, мы будем принимать решения о том, какие дополнительные действия необходимо предпринять», – цитирует Рааба ТАСС.

Напомним, ОЗХО во вторник заявило, что в анализах Навального нашли токсины, не внесенные в список запрещенных.

В Кремле пока не ознакомились с отчетом ОЗХО, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В понедельник постпред России в ООН Василий Небензя на заседании СБ раскритиковал позицию ОЗХО по ситуациям вокруг якобы имевших место отравлений Сергея и Юлии Скрипалей, а также Алексея Навального. По мнению постпреда, техсекретариат ОЗХО «все больше становится инструментом Запада по информационному и политическому давлению на неугодные страны».