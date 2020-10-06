В Кремле констатировали деградацию обстановки в Карабахе

Ситуация в Нагорном Карабахе деградирует, в боевых действиях гибнут люди, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Докладывалось обо всех обращениях, и понятен эмоциональный фон таких обращений на фоне того, что пока ситуация деградирует, продолжают гибнуть люди, что является абсолютно неприемлемым. Вы знаете, что было, во-первых, совместное заявление трех президентов (России, Франции, США – прим. ВЗГЛЯД) – Путин, Макрон и Трамп, заявления министров иностранных дел», – цитирует Пескова РИА «Новости».

Усилия Москвы сконцентрированы на том, чтобы помочь сторонам прекратить огонь «и начать политико-дипломатический процесс урегулирования».

«Более активных шагов, чем сейчас, трудно себе представить», – заявил Песков, говоря о действиях России.

В конце сентября началось обострение конфликта Армении и Азербайджана в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.