Лезгины России призвали Азербайджан и Армению прекратить кровопролитие

Президент Федеральной лезгинской национально-культурной автономии, член Совета при президенте России по межнациональным отношениям Ариф Керимов призвал конфликтующие страны в Нагорно-Карабахском конфликте прекратить кровопролитие.

Очевидно, что в военных действиях на стороне вооруженных сил Азербайджанской Республики принимает участие большое число представителей национальных меньшинств – коренных народов этой страны: лезгин, аварцев, ингилойцев, рутульцев, талышей, татов, удин, цахуров, крызов, будухов, хиналугов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«С первого же дня войны приходят скорбные вести об убитых земляках. При этом, к огромному сожалению, очевидно, что это лишь малая часть страшного списка, и обо всех жертвах мы можем никогда не узнать. Во времена войн и смут каждая личная трагедия превращается в боль всего народа. Эта боль отзывается в сердцах всех собратьев по эту сторону границы: ведь лезгины, цахуры, аварцы, рутульцы – это народы, разделенные по живому неумолимой волей истории между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой», – сказал Керимов.

Он отметил, что все это происходит на фоне копившегося долгие годы недовольства народов своим статусом и положением дел в сфере национально-культурных прав и потребностей. Керимов добавил, что негативные настроения среди представителей этих этносов в России растут с каждым днем, и необходимо сделать все возможное, чтобы не допустить вовлечения в конфликт новых регионов.

«Вместе с тем, мы должны понимать и признавать позицию наших соотечественников, являющихся гражданами Азербайджанской Республики. В эти тяжелые дни я призываю всех земляков к соблюдению закона, сдержанности и терпимости. Периодически звучащие в публичном пространстве, в том числе в социальных сетях, призывы к различного рода радикальным действиям способны лишь усугубить ситуацию и привести к дальнейшему расколу среди общественности и этноса в целом», – добавил он.

Керимов подчеркнул, что федерация «не может допустить, чтобы наш народ, тысячелетиями живущий на родной земле, но оказавшийся в разных государствах, был снова разделен, на этот раз, идеологическими причинами». «Сейчас нам, как никогда, необходимы единство и сплоченность. Нам нужно ценить и беречь себя», – заявил он.

«Война – самое ужасное явление в жизни человечества. Бездушная, кровавая бойня, приносящая страдания и лишения, уносящая жизни, заставляющая людей ненавидеть друг друга и нести непоправимые разрушения. Я выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Надеюсь, что голос разума, сострадания и милосердия возобладает над ненавистью и жаждой мщения. Никакие геополитические интересы, нереализованные амбиции и политические проекты не стоят тех страданий, которые выпали на долю матерей и отцов молодых ребят. Уверен, что не существует противоречий, которые нельзя решить за столом переговоров. Нет вопросов, которые были бы важнее человеческих жизней», – добавил Керимов.

Он также призвал стороны конфликта «остановить войну, прекратить кровопролитие, начать переговорный процесс и вместе с мировым сообществом поставить точку в этом конфликте».

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

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