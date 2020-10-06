Посвященная учителям в Великой Отечественной войне выставка проходит в России

В России с 5 по 10 октября проходит выставка фотографий «Учителя в Великой Отечественной войне», она приурочена к Всемирному Дню учителя и посвящена подвигу педагогов в ходе войны.

Фотовыставка организована в рамках международного проекта «Большая История», она продлится с 5 по 10 октября, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Организаторами выставки выступает молодежный парламент при Государственной думе, молодежные парламенты субъектов Российской Федерации и другие партнеры.

«Учителя, оставившие школьные классы, наравне с солдатами сражались на фронте. Многие так и не вернулись к своим ученикам. Кто-то продолжал работать в тылу и обучать школьников и студентов. Для нас важно рассказать об этом молодым людям по всей стране» – рассказала председатель молодежного парламента при Государственной думе Мария Воропаева.

Открытие выставки состоится в образовательных организациях, музеях, домах молодежи и других общественных пространствах в регионах России.

Международный проект «Большая история» направлен на историческое просвещение граждан России, который включает образовательные, благотворительные, спортивные, общественно-политические мероприятия.