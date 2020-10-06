Сделавший «солнышко» на качелях мальчик умер в больнице в Перми

В Перми мальчик умер через несколько дней после травмы, полученной во время того, как он делал «солнышко» на качелях, возбуждено уголовное дело.

В соцсетях опубликована видеозапись, на которой девятилетний ребенок раскачивается на качелях и делает «солнышко» – несколько оборотов на 360 градусов вокруг качели, передает РИА «Новости».

После первой удачной попытки ребенок позвал друзей, один из которых помог ему раскачаться. В ходе второй попытки он сделал три оборота вокруг оси качелей, но на четвертом не удержался и упал на площадку.

Инцидент произошел 25 сентября в Мотовилихинском районе Перми, сообщили в региональном управлении СК.

«По результатам проведенной доследственной проверки по факту получения травмы несовершеннолетним, 2011 года рождения, от которой он скончался в больнице, возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»)», – отметили в ведомстве.

Напомним, в сентябре 2019 года в результате падения мраморной плиты с фасада Дворца культуры в Самаре погиб ребенок.