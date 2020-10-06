Аппарат Кузнецовой готовит предложения по улучшению системы паллиативной помощи детям

Специалисты аппарата уполномоченного при президенте по правам ребенка Анны Кузнецовой готовят специальный доклад с предложениями для совершенствования системы паллиативной помощи детям, сообщила омбудсмен на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню хосписной и паллиативной помощи.

Кузнецова представила доклад «О состоянии паллиативной помощи детям в России», составленный по итогам мониторинга, проведенного Институтом уполномоченных по правам ребенка и Санкт-Петербургским детским хосписом при поддержке Фонда президентских грантов, передает РАПСИ.

По ее словам, проведенный мониторинг должен показать, как паллиативная помощь должна быть выстроена в регионе.

«Необходимо взять те инструменты, которые сегодня разработаны в субъектах РФ, и использовать их максимально и добросовестно. Также, конечно, опираясь на нормативную базу, которая сегодня есть, постоянно их совершенствовать. Поэтому после анализа и тех выводов, которые будут сделаны по результатам проведенного мониторинга, будет подготовлен специальный доклад, в который войдут основные предложения для совершенствования паллиативной помощи детям в РФ», – сказала Кузнецова.

Также она отметила, что первый детский хоспис, созданный в Санкт-Петербурге, для тяжелобольных и неизлечимо больных детей является моделью, которую надо тиражировать и в других регионах.

В последние годы, по ее словам, многое сделано для развития нормативно-правовой базы в этой сфере. На оказание паллиативной помощи в регионах выделяется пять млрд рублей. Однако, выездной мониторинг, по ее словам, показал не очень оптимистичную обратную связь.

«Есть регионы, где эта помощь находится «на нуле». Не поднимается этот вопрос, не составляется перечень этих детей, не тратятся деньги, на что положено, не используется нормативная база», – сказала Кузнецова.

И даже в тех регионах, где есть хосписы, есть много пустых ячеек в оказании паллиативной помощи, добавила она.

«Например, в некоторых регионах есть выездные бригады, но нет иных форматов поддержки. Или есть психологическая поддержка, но нет медицинской и так далее. То есть, эта система обязательно на одну ногу хромает», – сказала Кузнецова.