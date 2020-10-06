Эксперт: За историей с Навальным действительно стоят какие-то силы

Блогер Алексей Навальный представляет небольшую часть оппозиции, российским властям нет смысла организовывать его «отравление», заявил газете ВЗГЛЯД вице-президент Фламандского парламента в Бельгии Филипп Девинтер. По его словам, за историей с Навальным действительно стоят какие-то силы.

«У меня действительно много сомнений по поводу истории с Навальным. В России его никто не знает. Он не важен и представляет небольшую часть оппозиции. Зачем бы российские власти хотели отравить Навального? Он даже несерьезная угроза... И если бы российские власти хотели избавиться от Навального (во что я не верю), почему они организовали это так плохо? Все это не имеет никакого смысла», – заявил Девинтер.

При этом он отметил, что Навальный очень популярен в Западной Европе и стал символом. «Может быть, за историей с Навальным действительно стоят какие-то силы», – отметил Девинтер.

В свою очередь руководитель общественно-политической НКО «Восток груп» Румынии Влад-Александру Крисан считает, что обвинения Навального в сторону президента России Владимира Путина не помогают раскрыть это дело.

«Путин виноват во всем, что происходит в России», у нас не должно быть доказательств, нам просто нужны как можно громче обвинения в как можно большем количестве газет и публикаций.

Владимир Путин бессменный подсудимый. Суждения нервного и злого человека не ждет других мнений. Позиция, которая совсем не помогает раскрыть это дело», – заявил Крисан в Facebook.

Накануне член палаты депутатов Берлина Гуннар Линдеманн заявил, что ситуация с отравлением Навального могла быть выгодна лоббистам из США, желающим продать Германии американский сжиженный газ на 30% дороже, и предотвратить поставки российского газа.

Также он добавил, что обучение Навального финансировалось некоммерческими организациями (НКО), близкими к прежним президентам США Биллу Клинтону и Бараку Обаме.

Напомним, Навальный обвинил российского лидера Владимира Путина в том, что тот якобы «стоит» за его «отравлением». В Кремле эти обвинения назвали безосновательными и недопустимыми. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что «совершенно очевидно» – блогер работает со спецслужбами и органами власти западных стран.

Кроме того, МИД ФРГ отказал посольству России в консульском доступе к блогеру Алексею Навальному. В свою очередь в МИД России напомнили, что не получила отклика и инициатива руководителей депутатских «групп дружбы» в Госдуме и бундестаге о проведении «конструктивного и беспристрастного расследования» инцидента.

Тем временем в Германии заявили о связи возможных санкций против России с выводами ОЗХО. До этого Берлин заявлял, что три лаборатории во Франции и Швеции якобы подтвердили наличие в пробах Навального вещества из группы «Новичок». Ученый Леонид Ринк, участвовавший в разработке «Новичка», исключил возможность отравления Навального этим ядом, который имеет стопроцентную летальность.