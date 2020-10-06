Сентябрь побил температурный рекорд Синоптики рассказали о погоде в столице 6 октября 2020, 06:16 Текст: Антон Антонов

В Москве ожидаются переменная облачность, порывистый ветер, сообщают синоптики. Днем в Москве от 18 до 20 градусов тепла, ночью похолодает до семи градусов, передает ТАСС. В Подмосковье температура поднимется до 21 градусов тепла. В ночь на среду синоптики прогнозируют по области от пяти до 10 градусов тепла и небольшой дождь. Скорость южного ветра в Московском регионе составит 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в регионе составит 755 мм ртутного столба.

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