Полицейского застрелили в США

В городе Пайн-Блафф (Арканзас, США) двое полицейских получили ранения в результате стрельбы, один из них скончался, сообщили СМИ.

Трое полицейских прибыли по вызову на место, где произошла стрельба. Двое из них получили ранения и были доставлены в больницу. Ранения одного угрозы для жизни не представляли, но второй полицейский скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на WBTV.

Fox16 сообщает, что пострадали не только стражи порядка, но и еще «много людей».

Напомним, стрельба в США – не редкость. Так, в понедельник неизвестный открыл огонь по группе людей в супермаркете в Атланте. Один человек погиб, четверо взрослых и двое детей пострадали.