Экс-главу госкомпании в сфере ТЭК задержали за передачу разработок на 400 млн рублей

Следственный комитет задержал бывшего руководящего сотрудника госкомпании в сфере ТЭК за незаконную передачу технических разработок стоимостью в 400 млн рублей индивидуальному предпринимателю, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«По данным следствия, бывший руководящий работник одного из принадлежащих государству акционерных обществ топливно-энергетического комплекса незаконно получил в распоряжение конструкторскую документацию на приборы, предназначенные для проведения диагностических работ на объектах нефтяной отрасли, без согласия собственника. По оценке специалистов, затраты на данные разработки составили более 2 млрд рублей», – передает ТАСС ее слова.

При этом уточняется, что фигурант предложил знакомому предпринимателю приобрести часть этих разработок за 400 млн рублей и был задержан с поличным после передачи им конструкторской документации третьему лицу и получении оплаты.

Ранее сообщалось, что СК возбудил уголовное дело против бывшего совладельца Промсвязьбанка Алексея Ананьева по статьям о даче и получении взяток.