Азербайджан заявил об уничтожении четырех армянских систем «Град»

Министерство обороны Азербайджана заявило об уничтожении четырех ракетных систем залпового огня «Град» ВС Армении на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

«В результате ударов наших войск в Агдеринском направлении были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» 62-го артиллерийского полка и две РСЗО БМ-21 «Град» 41-го артиллерийского полка вооруженных сил Армении», – заявили в пресс-службе оборонного ведомства, передает РИА «Новости».

Также минобороны Азербайджана заявило об уничтожении еще трех танков ВС Армении в боях на линии соприкосновения в Карабахе.

В свою очередь пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян сообщил, что Армия непризнанной Нагорно-Карабахской республики отвела свои войска в ряде районов.

«Исходя из тактических соображений, Армия обороны отвела войска на некоторых участках линии соприкосновения, чтобы избежать лишних жертв и нанести больший урон противнику», – сообщил он.

По словам Погосяна, карабахские силы достигли своей цели, командование продолжает профессионально вести боевые действия.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось в прошлое воскресенье. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских. Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.