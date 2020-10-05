Путин поручил продлить облегченный порядок получения справок

Президент Владимир Путин в ходе встречи с учителями и студентами педагогических вузов в режиме видеоконференции дал поручение продлить решения, связанные с упрощением процедуры получения справок.

«Что касается того, как была организована работа в период эпидемии, и связано это с необходимостью прекратить излишнюю беготню людей по различным инстанциям, то, конечно, мы видим, в некоторых регионах сегодня какая ситуация, известные ограничения и сейчас действуют», – передает РИА «Новости» слова президента в ответ на вопрос педагога дополнительного образования ГБПОУ «Техникум «Автосервис (Многофункциональный центр прикладных квалификаций», Санкт-Петербург), наставника участников национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов «Абилимпикс» Светланы Мелконян.

«Поэтому, конечно, как минимум до конца текущего года ряд ключевых решений, которые были приняты ранее и связаны с дебюрократизацией всего процесса, который важен для граждан в ходе обычной текущей жизни, имеется в виду то, о чем вы сказали – получение различных справок, продление документов, в том числе и для людей с инвалидностью, все это в автоматическом режиме, многие эти вещи, конечно, нужно продлить как минимум до конца текущего года. Обязательно с правительством на этот счет поговорим», – добавил глава государства.

Также Путин заявил, что общение ученика и учителя помогает получить образование высокого качества, а потому разговоры о полном переходе на дистанционное обучение несерьезны. Кроме того, глава государства поручил обеспечить детей доступом к широкополосному интернету.