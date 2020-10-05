Лавров анонсировал заявление глав МИД России, Франции и США по Карабаху

Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил о подготовке заявления глав МИД России, Франции и США по ситуации вокруг Нагорного Карабаха.

«Сейчас мы готовим заявление министров иностранных дел трех стран, но и, конечно же, надо думать не только о заявлениях, а о тех конкретных шагах, которые можно предпринять для прекращения кровопролития и все-таки возвращения ситуации в русло переговоров», – цитирует ТАСС министра.

Также Лавров подчеркнул, что Россия остается в контакте с Турцией и Ираном по ситуации в Карабахе, передает РИА «Новости».

«Если говорить о Карабахе, мы в контакте с армянской стороной, с азербайджанской, с Турцией, с Ираном как соседями», – сказал он.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Ранее президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в совместном заявлении призвали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

МИД России ранее выражал глубокую озабоченность в связи с переброской сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе в целях непосредственного участия в боевых действиях.

Президент Франции Эммануэль Макрон в свою очередь также заявлял о переброске боевиков джихадистских группировок из Сирии в Карабах при непосредственном участии Турции.

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