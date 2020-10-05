В Луганской области из-за пожара сдетонировали боеприпасы

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5 октября, понедельник  |  Последнее обновление — 14:41  |  vz.ru
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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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Россия может не защитить Армению из-за Грузии

Армения оказалась в полной изоляции из-за Грузии Zurab Kurtsikidze/EPA/ТАСС
Баку продолжает грозить Еревану военным решением карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность союзника по ОДКБ. Сможет ли Россия справиться с этой задачей силами 102-й ордена Александра Невского военной базы в Гюмри и как этому может помешать формально нейтральная Грузия? Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...

Война с природой в Арктике не была напрасной

Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...

Абстрактное искусство как спецпроект ЦРУ

Владимир Можегов, публицист
Нравится им это или нет, знают они или не знают, было очень мало писателей, поэтов, художников, историков, ученых, или критиков в послевоенной Европе, чьи имена не были каким-то образом связаны с этим тайным предприятием. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

Зеленский пошел на поводу у «нациков»

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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«Клуб умной безопасности»: Линейка курсов самообороны для детей

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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    В Луганской области из-за пожара сдетонировали боеприпасы

    5 октября 2020, 14:12

    Текст: Евгения Шестак

    В Станично-Луганском районе Луганской области Украины возник пожар, на охваченной им территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, сообщила пресс-служба районной государственной администрации.

    «Внезапно» запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из «Града». Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы. 

    Отмечается, что из-за пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. В настоящее время спасатели сдерживают пожар. 

    Ранее сообщалось, что спасатели борются с пожарами в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, огонь уничтожил три жилых дома. 

    По состоянию на утро понедельника, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила более 22 тыс. гектаров. По данным госслужбы по ЧС, во время тушения были обнаружены тела 11 человек, пострадали 18 человек.

    Полиция возбудила 11 уголовных дел в связи с пожарами в Луганской области, следователи рассматривают четыре основные версии причин пожара, в том числе умышленный поджог, обстрел, неосторожное обращение с оружием и самовозгорание травы и леса.


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