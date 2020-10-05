В Луганской области из-за пожара сдетонировали боеприпасы

В Станично-Луганском районе Луганской области Украины возник пожар, на охваченной им территории детонируют неразорвавшиеся боеприпасы, сообщила пресс-служба районной государственной администрации.

«Внезапно» запылало даже там, где не было пожаров в 2014-15 годах после масштабных обстрелов из «Града». Очередной поджог между населенными пунктами Нижнетеплое и Артема. Верховой огонь подступает вплотную к электроподстанциям», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

Отмечается, что из-за пожара детонируют неразорвавшиеся боеприпасы. В настоящее время спасатели сдерживают пожар.

Ранее сообщалось, что спасатели борются с пожарами в ряде населенных пунктов на подконтрольной Киеву территории Луганской области, огонь уничтожил три жилых дома.

По состоянию на утро понедельника, ориентировочная площадь, пройденная огнем, составила более 22 тыс. гектаров. По данным госслужбы по ЧС, во время тушения были обнаружены тела 11 человек, пострадали 18 человек.

Полиция возбудила 11 уголовных дел в связи с пожарами в Луганской области, следователи рассматривают четыре основные версии причин пожара, в том числе умышленный поджог, обстрел, неосторожное обращение с оружием и самовозгорание травы и леса.