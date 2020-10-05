МИД пообещал ответить на возможные санкции ЕС против России

Москва не оставит без ответа возможные новые ограничения для российских товаров на европейских рынках, заявил глава МИД Сергей Лавров перед началом встречи с членами Ассоциации европейского бизнеса в России.

«Еврокомиссия подготовила доклад, который имеет длинное название «О существенных искажениях в экономике РФ для целей проведения расследований в области торговой защиты». Я думаю, что вы понимаете, о чем идет речь. Документ носит откровенно предвзятый характер, чреват возникновением дополнительных ограничений для доступа российских товаров на рынок Евросоюза, что, конечно же, не останется без ответа, как вы понимаете», – сказал министр, передает РИА «Новости».

Ранее глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что санкций против России будет не избежать, если эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердят результаты исследований проб блогера Алексея Навального, проведенных лабораториями в Германии, Франции и Швеции.

Кроме того, 1 октября Евросоюз включил двух физических лиц и четыре организации в список индивидуальных санкций по Украине. В документе ЕС говорится, что ограничения в отношении фигурантов списка введены за «содействие нелегальной аннексии Крымского полуострова» Россией.