Очевидец опроверг домыслы и заблуждения вокруг экологического ЧП на Камчатке

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«Северный поток – 3» будет поставлять в Европу топливо будущего

Европейский рынок газа через 30 лет будет совсем иным Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Россия еще не достроила второй «Северный поток», а уже заговорила о третьем. Новая труба из России в Германию нужна для транспортировки водорода, на который Европа хочет полностью перейти через 30 лет. Первые два газопровода тоже будут задействованы. Правда, Москве опять придется убеждать Европу в выгодности покупки газа у России, да и американцы вновь составят конкуренцию. Подробности...
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Зачем России нужен Азербайджан

У Владимира Путина и Ильхама Алиева сложились доверительные отношения Валерий Шарифулин/ТАСС
Обострение ситуации в Нагорном Карабахе вызвало ряд вопросов. В частности, почему Москва не спешит вступаться за Армению и почему не выступает с резкой критикой Азербайджана. Ответ заключается в том, что Москву и Баку связывают очень тесные отношения, причем не только экономические. Так в чем же ценность и незаменимость Азербайджана для России?  Подробности...
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Спецназ бросили на борьбу с кризисом переводчиков в Сирии

Сержант Мильшин был не только военным переводчиком, но и бойцом спецназа из личного архива
Сирия оказалась важнейшим полигоном для испытаний российских Вооруженных сил. Боевые действия позволили проверить эффективность и техники, и военных структур. Некоторые обнаруженные проблемы оказались весьма неожиданными. Каким образом операция в Сирии обнажила кризис в подготовке военных переводчиков – и при чем здесь знаменитый спецназ ГРУ? Подробности...
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США теряют понимание природы морского могущества

Американский военно-морской флот уже очень велик, и может стать еще больше Courtesy Kaila V. Peters/Reuters
В Пентагоне всерьез обсуждают планы по грандиозному, чуть ли не вдвое увеличению корабельного состава ВМС США. Эта колоссальная кораблестроительная программа не только заставляет вспомнить противостояние военно-морских сил США и СССР во времена холодной войны. Она показывает, насколько деградировало американское руководство и в чем здесь шанс для современной России. Подробности...
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Побережье Камчатки отравил смертельный химикат

Рейды Росприроднадзора пока не дали ответа на вопрос, что отравило побережье Камчатки Александр Пирагис/РИА Новости
На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах Авачинского залива. Предварительные исследования выявили превышение содержания в прибрежной зоне фенола и нефтепродуктов. Однако экологи сомневаются, что именно это стало причиной гибели тысяч животных. Скорее всего, речь идет о сильном химикате, который продолжает отравлять воду. Подробности...
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Коронавирус Трампа может убить демократию в Америке

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Чтобы забыть о трампизме, как о страшном сне, элите потребуется «зачистить» значительную часть избирателей. Не физически, конечно, а социально. Ей придется почти официально вводить авторитарно-идеологическое правление с относительно мягким, но последовательным подавлением инакомыслия. Подробности...

Война с природой в Арктике не была напрасной

Тимур Шерзад, журналист
90 лет назад, 5 октября 1930 года, советские исследователи завершили открытие Северной Земли. То был самый разгар процесса покорения Арктики. Тридцатые – время, когда что-то наконец-то начало получаться по-настоящему. Подробности...

Абстрактное искусство как спецпроект ЦРУ

Владимир Можегов, публицист
Нравится им это или нет, знают они или не знают, было очень мало писателей, поэтов, художников, историков, ученых, или критиков в послевоенной Европе, чьи имена не были каким-то образом связаны с этим тайным предприятием. Подробности...
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Коронавирус у Трампа: почему это важно

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Турция втягивает Россию в войну на Кавказе

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На Камчатке выясняют причины массовой гибели морских животных на тихоокеанских пляжах

На фото – осьминог Дофлейна, или гигантский осьминог, самый крупный известный науке вид осьминогов
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Армения опубликовала фотографии обломков Су-25

В Армении опубликовали фотографии с места крушения штурмовика Су-25, сбитого, по заявлению Еревана, турецким истребителем F-16. На снимках видны сгоревшие части самолета, разбросанные по склону горы
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В Британии выпустили монеты с Винни-Пухом и Пятачком

В Великобритании выпустили ограниченным тиражом 50-центовые монеты с иллюстрациями Эрнеста Шепарда к сказке Алана Милна «Винни-Пух». Первая из коллекционных монет изображает медвежонка с горшочком меда, на следующих двух изображены Кристофер Робин и Пятачок
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Какой газ России следует поставлять в Европу по Северному потоку – 3?
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    Очевидец опроверг домыслы и заблуждения вокруг экологического ЧП на Камчатке

    5 октября 2020, 13:01

    Текст: Алина Назарова

    Эксперт по коммуникациям Тимофей Ви, посетивший Камчатку, сообщил, что не увидел в регионе следов экологического ЧП, о котором пишут СМИ и блогеры.

    «Последние несколько дней я находился на Камчатке и отсюда своими глазами наблюдал за катастрофой, развернувшейся.. в сознании большого количества людей», – написал Ви в своем блоге.

    Говоря о случившемся, он подтвердил, что «в районе близ Халактырского пляжа серферы и местные жители пожаловались на резь и помутнение в глазах. По словам некоторых из них, это началось еще несколько недель назад». Кроме того, «на видеороликах, записанных серферами и местными жителями, действительно видна желтая пена и подозрительный цвет моря».

    В то же время Ви отметил, что 29 сентября на Авачинскую бухту обрушился шторм, высота волн достигала девяти метров. По его словам, это был сильный шторм даже по меркам местных жителей, он выбросил на берега большое количество морских обитателей.

    «Это все, что известно достоверно на текущий момент. Абсолютно все остальное, увы – домыслы, диванная экспертиза и крайне эмоциональные выводы. Неудивительно, люди хотят быстрых ответов и понятного объяснения происходящего. О достоверности, к сожалению, в таких случаях речи не идет», – добавил Ви.

    Он также обратил внимание на «самые популярные заблуждения в этой истории». В частности, Ви указал, что «Гринпис» опубликовала спутниковые снимки посветлевшей реки, впадающей в океан. «На одном из снимков видно, что в начале сентября река посветлела и в океане виден ее след. Утверждается, что это и есть источник загрязнения океана», – добавил он. В то же время Ви указал, что «если открыть спутниковые карты Google от 2015 года, то мы увидим еще больший след от этой реки в океане».

    «На самом деле река может помутнеть от кучи причин, самая простая из которых — дождь. И еще куча всего: подмыв берега, таяние снегов, и т.д. … Тем не менее, огромное количество блогеров и даже лицензированных СМИ распространили снимки Гринпис как стопроцентное доказательство химического загрязнения океана», – отметил он.

    Кроме того, Ви обратил внимание на публикацию в Сети видеоролика, снятого с вертолета, на котором рядом с берегом видно большое черное пятно с рваными краями. Утверждается, что это и есть загрязнение, которое вызвало отравление серферов и гибель животных. При этом Ви отмечает, что «гораздо больше чем на нефть, это пятно похоже на обычные колонии водорослей». В подтверждение своей теории он указывает, что «несмотря на то, что это пятно огромное, нет ни одного видео, где это пятно снято с воды». Кроме того, «черное пятно прямо противоречит версии «Гринпис» о загрязнении океана резко посветлевшими водами реки, вытекающей около пляжа».

    Ви также обратился к официальным данным исследования проб воды из океана. «Власти опубликовали результаты экспресс-анализа воды через два дня после того, как взяли пробы. В них они заявили о превышении ПДК по нефтепродуктам и фенолу в два-четыре раза. Огромное количество людей оперирует этими цифрами как доказательством экологической катастрофы. На самом деле это скорее удивительно мало. Рядом находится морской порт с грузовыми терминалами. По моим собственным наблюдениям, движение траулеров, танкеров и сухогрузов здесь довольно интенсивное. Анализы также брались в бухте Бабья, откуда я лично отплывал на катере 2 октября. Бухта забита всяким дерьмом, остовами кораблей и прочим мусором. Превышение всего в два-четыре раза? Даже чистенько! Причем если мы обратимся к государственному докладу об охране окружающей среды в 2017 году, для Камчатки мы увидим те же цифры», – отметил Ви.

    По его словам, «при настоящих разливах и авариях концентрации превышают допустимые нормы в сотни и тысячи раз. Превышение в два-четыре раза ничтожно, никого не убьет и ни на что не повлияет».

    «Теперь мои собственные наблюдения. 2 октября мы с товарищем поехали на трехчасовую морскую прогулку, отплыв из бухты Бабья в сторону скал «Три Брата» и затем обойдя всю Авачинскую бухту. Что же мы увидели? Морских котиков, которые весело резвились и иногда выглядывали из воды. Краболовов и рыбаков, спокойно рыбачивших на воде. Это важное наблюдение, так как если бы загрязнение вызвало повальный мор животных, рыбаки бы первыми забили тревогу. Тем более что рыбаков на Камчатке в разы больше, чем серферов. Обычную воду, обычную пену на морских бурунах. Мы ходили три часа, постоянно обдуваемые ветром, но после не обнаружили абсолютно никаких симптомов. Ни першения в горле, ни соплей, ни рези в глазах. Никаких следов нефтяных пятен, разводов», – пишет Ви.

    В то же время он указал, что «до появления детальных анализов нельзя делать никаких выводов и тем более кого-то обвинять, а когда они появятся, рассуждать на тему причин должны реальные эксперты и учёные, а не блогеры и журналисты».

    Ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов сообщил, что предельно-допустимая концентрация вредных веществ в устье реки Налычева, впадающей в загрязненную акваторию Тихого океана на Камчатке, находится в норме.

    В воскресенье Солодов в ходе рейда по пляжам Авачинского залива предложил создать в регионе единую систему оперативного экологического мониторинга. Он также поблагодарил сообщивших о загрязнении вод Тихого океана серферов.

    Напомним, вероятное химическое загрязнение воды привело к массовому выбросу мертвых животных на Халактырский пляж на Камчатке. Руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова поблагодарила блогеров за оперативное размещение информации о катастрофе на удаленном побережье Тихого океана, подчеркнув, что сразу после появления в соцсетях сообщений о ЧП ведомство организовало рейд.

    Минприроды Камчатского края сообщило, что помимо Халктырского пляжа, загрязнение выявлено еще на трех участках Авачинского залива. В то же время Камчатгидромет сообщил, что загрязнение на Камчатке произошло в придонном слое океана, поэтому первоначальные пробы не показали значительных превышений по нефтепродуктам. В связи с ситуацией на побережье Камчатки возбуждено административное дело.


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