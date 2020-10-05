НКО обяжут отчитываться о собранных пожертвованиях

Некоммерческие организации (НКО), согласно вступившему в силу приказу министерства юстиции, теперь должны отчитываться об использовании собранных пожертвований.

Из документа следует, что некоммерческая организация, использующая ящики для сбора благотворительных пожертвований, обязана публиковать отчет на сайте Минюста и на сайте самой организации «ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным», передает РИА «Новости».

В частности, отчет НКО должен содержать полное наименование, адрес, основной государственный регистрационный номер некоммерческой организации; сетевой адрес сайта; цель и сроки сбора пожертвований.

Кроме того, необходимо будет указать место размещения ящика для сбора пожертвований и дату извлечения собранных средств.

НКО также обязана будет предоставлять информацию о расходовании собранных пожертвований.

«При использовании некоммерческой организацией в соответствии с положением о программе или иным актом, согласно которым проводится сбор благотворительных пожертвований, нескольких ящиков для сбора благотворительных пожертвований, публикуется один отчет, соответствующий настоящим требованиям», – отмечается в документе.