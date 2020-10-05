Автомобильный мост обрушился на юге Франции Рядом с Токио произошло землетрясение 5 октября 2020, 05:56 Текст: Антон Никитин

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в понедельник рядом с японской столицей, сообщило центральное метеорологическое управление Японии. По данным национального метеорологического управления Японии, эпицентр землетрясения находился в соседней с Токио префектуре Ибараки, очаг подземных толчков залегал на глубине 90 км, передает ТАСС. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было. Напомним, 18 мая на северо-востоке главного японского острова Хонсю произошло сильное землетрясение. В феврале землетрясение произошло на северо-востоке Японии, на островах Хоккайдо и в северной части острова Хонсю.

Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях