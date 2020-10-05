Грузия предложила принять встречу Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести заседание Минской группы ОБСЕ по урегулированию карабахского конфликта в Тбилиси.

«Сегодня у обеих сторон (Азербайджана и Армении) вырисовываются предпосылки того, что они готовы к задействованию Минской группы ОБСЕ. Я думаю, мы этому должны содействовать и посмотреть, когда Минская группа сможет собраться, хотя бы у нас в Грузии», – приводит слова Зурабишвили ТАСС.

«Мы сделаем все и готовы ко всему, чего изволят они», – заявила президент Грузии в интервью грузинскому телеканалу «Рустави 2», говоря об Азербайджане и Армении.

Зурабишвили еще раз отметила, что важным для Грузии в вопросе противостояния Армении и Азербайджана является сохранение нейтралитета. «Важным является то, чтобы мы сохранили самую важную вещь для региона – Грузия есть и должна быть в будущем полностью нейтральной по отношению к своим двум соседям и друзьям», – сказала Зурабишвили добавив, что на этой неделе пообщается с лидерами Армении и Азербайджана.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в срыве усилий Минской группы ОБСЕ по установлению мира в Нагорном Карабахе. Алиев заявил, что «неоднократно просил Минскую группу ОБСЕ, мировое сообщество повлиять на Ереван». «Минская группа, Евросоюз заявили, что это их не интересует. Тогда почему сейчас интересует?», – задался вопросом Алиев.

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В воскресенье глава МИД России Сергей Лавров после телефонных переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном подтвердил готовность Москвы содействовать сторонам нагорно-карабахского конфликта в возвращении процесса урегулирования в политико-дипломатическое русло под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ в соответствии с совместным заявлением президентов России, США и Франции.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что такие вопросы, как ввод российских миротворцев в Карабах, «могут быть обсуждены в более широком контексте в рамках «Минской группы» ОБСЕ». В Кремле подчеркнули, что Россия может ввести миротворцев в Нагорный Карабах только с согласия Азербайджана и Армении.

Напомним, обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Участники конфликта сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.

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