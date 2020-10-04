Британский эсминец вошел в акваторию Черного моря

Эскадренный миноносец ВМС Великобритании «Дракон» (HMS Dragon) зашел в акваторию Черного моря, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.

В ведомстве отметили, что силы Черноморского флота начали слежение за иностранным боевым кораблем, передает РИА «Новости».

Российские военные в середине сентября констатировали, что корабли НАТО стали находиться в Черном море дольше, чем в 2019 году. Так, начальник главного оперативного управления Генштаба ВС России – первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской сообщал, что количество заходов остается высоким, а общая продолжительность пребывания возросла на 33 процента.

Также, по его словам, до 40 процентов этих кораблей несут высокоточное оружие большой дальности. В качестве примера он привел американский эсминец «Франклин Рузвельт», который может нести до 90 крылатых ракет «Томагавк».

По его словам, НАТО нарастило в Черном интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации и средств воздушной и морской разведки.

Напомним, в пятницу американский эсминец «Франклин Рузвельт» начал переход из Черного в Средиземное море после завершения совместных маневров с ВМС Украины.

Ранее российский фрегат «Адмирал Эссен» взял на сопровождение эсминец ВМС США «Франклин Рузвельт», который 15 сентября вошел в акваторию Черного моря.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД