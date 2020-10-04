Лукашенко открестился от недавних военных поставок Азербайджану

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в переговорах с армянским коллегой Арменом Саркисяном заявил, что Минск за последние полгода не поставлял военные грузы в Азербайджан.

«Отдельно президентом Армении был затронут вопрос, тиражируемый некоторыми ресурсами, о якобы имевших место недавних поставках военных грузов из Беларуси в Азербайджан. В разговоре был дан четкий ответ на данную фейковую информацию – последние полгода по линии ВПК никаких поставок военных грузов ни Азербайджану, ни Армении не осуществлялось», – сообщает БелТА по итогам переговоров глав двух республик.

Уточняется, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны.

«Главы государств обсудили социально-экономическую, политическую ситуацию и в Беларуси, и в Армении. Армен Саркисян подробно проинформировал белорусского лидера о ситуации в Нагорном Карабахе», – также говорится в сообщении.

1 октября Лукашенко в ходе телефонных разговоров обсудил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном ситуацию в Нагорном Карабахе.

Напомним, конфликт в Карабахе обострился 27 сентября. Азербайджан и Армения сообщали о потерях с обеих сторон, в том числе среди гражданских.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон призывали немедленно прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года, а также анализировала сообщения о протурецких боевиках, переброшенных из Сирии в зону конфликта в Карабахе.