В Белом доме ответили на вопрос о передаче полномочий Трампом

Советник американского лидера по вопросам национальной безопасности Роберт О'Брайен сообщил о самочувствии Дональда Трампа, у которого выявили коронавирус, а также ответил на вопрос о том, планирует ли действующий президент США передать полномочия.

В эфире CBS О'Брайен сообщил, что Трамп останется в больнице «еще на какое-то время», передает РИА «Новости».

«Президент чувствует себя очень хорошо, он на самом деле хочет вернуться в Белый дом и приступить к работе», – приводит его слова ТАСС.

На вопрос, планируется ли какая-либо передача полномочий Трампом, О'Брайен ответил: «Это сейчас не рассматривается».

По информации The Telegraph, если Трамп не сможет выполнять свои обязанности из-за ухудшения самочувствия, пост президента США займет вице-президент Майк Пенс. Этот вариант называется наиболее вероятным в случае временной недееспособности действующего американского лидера.

При этом журналисты The Telegraph считают этот вариант развития событий наиболее вероятным, ведь Трамп находится в группе риска осложнений из-за коронавируса сразу из-за нескольких факторов. Среди них вес – Трамп весит 110 кг, а также 74-летний возраст.

Если Пенс тоже заболеет, полномочия перейдут к Нэнси Пелоси, спикеру палаты представителей.

Между тем, по данным опроса ABC News и фирмы Ipsos, более 70% американцев считают, что Трамп несерьезно отнесся к коронавирусу, которым он заразился на истекающей неделе.

Так, 72% опрошенных считают, что Трамп «недостаточно серьезно воспринял риск заразиться вирусом», и такой же процент респондентов полагает, что Трамп «не принял необходимых мер для охраны собственного здоровья».

Голоса разделились по партийному принципу: поведение Трампа не одобряют 95% опрошенных демократов, но лишь 43% республиканцев.

Опрошенные разделились поровну по вопросу о том, сможет ли Трамп выполнять свои обязанности во время болезни, если произойдет кризис в области национальной безопасности. При этом 90% республиканцев считают, что Трампу это под силу.

Опрос проводился 2-3 октября на выборке в 506 взрослых жителей США, статистическая погрешность опроса составляет пять процентных пунктов. В случайной выборке опроса оказалось 30% демократов, 25% республиканцев и 37% независимых.

Очередные всеобщие выборы в США намечены на 3 ноября.

Напомним, в пятницу глава Белого дома сделал тест на коронавирус, результаты которого оказались положительными. В связи с этим штаб Трампа объявил об отмене всех предвыборных мероприятий с участием президента Соединенных Штатов. Вечером Трампу сделали инъекцию коктейля из антител против коронавируса, а в субботу ночью госпитализировали в военно-медицинский центр в штате Мэриленд.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД