Выяснилось, от чего зависит возникновение тяжелой формы коронавируса

Шведские и германские ученые выяснили, что за тяжелую форму коронавирусной инфекции отвечает генетический фактор, унаследованный современным человеком от неандертальцев. Исследование опубликовано в журнале Nature.

По мнению авторов, изначально этот участок ДНК предназначался для защиты носителя от вирусов. В случае же с COVID-19, вероятно, иммунная система человека с таким фрагментом генома борется с инфекцией слишком интенсивно, что приводит к ослаблению организма «хозяина» и повышению риска тяжелого течения болезни в три раза, передает РИА «Новости».

Наибольшая распространенность такого участка ДНК отмечается в Бангладеш: там его носителями являются 63% жителей Помимо этого, у трети населения Южной Азии также присутствует схожий фрагмент генома. В Европе и Восточной Азии его распространенность составляет не более 10%, а вот у жителей Африки аналогичные гены практически не встречаются.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявила, что пока не считает коронавирус сезонным заболеванием.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД