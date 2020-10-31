Австрия решила ввести карантин

Власти Австрии на фоне распространения коронавируса объявили о введении с 3 ноября карантина.

В стране будет введен запрет на выход из дома с 20.00 до 6.00, передает ТАСС со ссылкой на канцлера Австрии Себастьяна Курца.

Введение ограничений рассматривают и в Италии. Правительство республики планирует закрыть все магазины, кроме продуктовых, и запретить передвигаться по улице без уважительной причины. Открытыми останутся также детские сады, школы и предприятия. Уточняется, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте ожидает, когда наступит эффект от введенных ранее в ограничений – закрытия ресторанов и баров в вечерние часы и прекращение работы спортзалов, бассейнов и учреждений культуры.

Тем временем, специалисты рекомендуют ввести карантин как можно быстрее, так как суточный прирост заболевших коронвирусом увеличивается каждую неделю в два раза. Как отмечается в сообщении, ограничения планируют рассчитать так, чтобы к Рождеству иметь возможность ослабить их. По подсчетам экспертов, действие карантина в праздники сократит потребление населения на сумму до 25 млрд евро, и с учетом мер, введенных во время первой волны коронавируса, уровень потребления сократится на 20% по отношению к 2019 году.

В пятницу о введении жесткого карантина объявила Бельгия. Также обязательное ношение масок для детей с шести лет и комендантский час ввели во Франции.