В Турции после землетрясения спасли четырех человек

В турецкой провинции Измир из-под завалов после землетрясения извлекли четырех человек – двух женщин, мужчину и ребенка, их спасение произошло спустя почти сутки с момента происшествия.

Спасатели и местные жители, присутствующие на месте, встретили извлеченных из-под завала людей аплодисментами. Спасенных пострадавших уложили на носилки, передает РИА «Новости».

Под завалами могут находиться еще несколько человек, включая посетителей кафе, которое находилось в этом здании.

Ожидается, что под завалами находятся еще несколько человек, в том числе посетители кафе, которое располагалось в этом здании.

По последним сведениям, в Турции при землетрясении погибли 26 человек, 831 получили ранения. В пятницу землетрясение магнитудой 6,6 балла произошло на западе Турции в районе города Сеферлихисар в провинции Измир.

Землетрясение разрушило минимум 20 зданий, оно вызвало цунами. Информации о пострадавших россиянах не поступало, однако у берегов Измира оставался российский танкер.

На греческом острове Самос подземные толчки уничтожили часть церкви Богородицы. Также стало известно о гибели детей.

После в Эгейском море у берегов Турции произошло второе землетрясение магнитудой 5,1. Эпицентр землетрясения находился в 20 километрах района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны.