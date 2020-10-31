Глава Россотрудничества Примаков ушел на самоизоляцию

Руководитель Россотрудничества Евгений Примаков объявил о переходе в режим самоизоляции.

«Я тоже на небольшой изоляции нахожусь. Новые технологии позволяют расширить формат нашего общения, пригласить тех людей, которые не смогли бы приехать. Мы все ожидаем, что эта беда (пандемия) отступит, и мы сможем очно встречаться, очно работать, пожать друг другу руки», – сказал он во время онлайн-конференции форума «Диалог на Волге: мир и взаимопонимание в XXI веке», передает ТАСС.

Примаков был назначен главой Россотрудничества в июне этого года.

Ранее на самоизоляцию ушел глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров. В ведомстве сообщили, что он контактировал с инфицированными коронавирусом людьми.