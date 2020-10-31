Баку и Ереван договорились не целиться в мирное население в Карабахе

Главы МИД Армении и Азербайджана на встрече в Женеве договорились не целиться в мирное население и невоенные объекты в зоне нагорно-карабахского конфликта, сообщается в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США).

Отмечается, что по итогам встречи в Женеве 30 октября стороны договорились принять ряд мер в срочном порядке безотносительно перемирия и других обязательств, передает РИА «Новости».

«Стороны не будут намеренно целиться в мирное население или невоенные объекты в соответствии с международным гуманитарным правом», – подчеркивается в заявлении.

Также известно, что Баку и Ереван включились в открытый и содержательный обмен мнениями для прояснения позиций на переговорах по Карабаху. «Стороны включились в открытый и содержательный обмен мнениями, чтобы прояснить позиции на переговорах по ключевым элементам всеобъемлющего решения в соответствии с путником 3 совместного заявления от 10 октября», – сообщается в заявлении.

Кроме того, уточняется, что Баку и Ереван в течение недели предоставят МККК списки пленных для возможного обмена. «Стороны предоставят МККК и постоянному представителю действующего председателя ОБСЕ в течение одной недели список задержанных в данный момент пленных с целью предоставления доступа и возможного обмена», – говорится в заявлении сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Также стороны активно включатся в процесс восстановления и обмена останками в районе боевых действий, предоставляя МККК и постоянному представителю действующего председателя ОБСЕ необходимые гарантии безопасности.

Тем временем Баку выдвинул условия для введения миротворцев в зону конфликта. Миссия может состояться только с одобрения Азербайджана, заявил в четверг глава МИД республики Джейхун Байрамов. В минобороны Армении выразили уверенность, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника, 26 октября, в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.