На Украине заявили о тотальной нехватке вакцины от гриппа

Украина ощущает глобальную нехватку вакцина от гриппа, заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Большая поставка вакцины ожидается в начале января 2021 года, передает РИА «Новости».

«Мы продолжаем работать с фармацевтическими производителями на глобальном уровне, но имеем глобальный дефицит вакцины и закупить ее достаточно проблематично. Нет в США, в Германии, Франции. Нам сейчас обещают поставить эту вакцину, но есть определенные варианты, что нам могут поставить в начале января», – сказал Ляшко.

Как сообщил врач, Украина направила на закупку вакцины рекордную сумму в 10 млн долларов, на которые планируется купить 1,4 млн доз для вакцинации медработников, силовиков, учителей и пожилых людей.

«В этом году на Украину поставят 660 тыс. вакцин. Из них 40 тыс. мы уже закупили и в ближайшее время будет поставка. Это именно будет для государственных структур бесплатная вакцина. Остальное разошлось по клиникам, аптекам и так далее. Ее нельзя перекупить, потому что на нее был заказ частного бизнеса», – подчеркнул врач.

Напомним, министр здравоохранения Украины Максим Степанов не исключил возможность закупки вакцины от коронавируса в России, если она будет одобрена ВОЗ. Однако позже он предложил пока не рассматривать возможность закупки российской вакцины от коронавируса, потому что, по его словам, она не прошла определенные стадии клинических испытаний.

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал украинских политиков за прививку российской вакциной. Через некоторое время Зеленский анонсировал производство украинской вакцины от коронавируса, назвав ее «уникальной».