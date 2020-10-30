Украина захотела выяснить «настоящие мотивы» закрытия границ Белоруссией

Киев изучит «настоящие мотивы» ограничений Белоруссии на въезд лиц с Украины и после этого будет решать, как реагировать, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

«Официально введение ограничения обосновывается необходимостью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Формально повод легитимный. Но мы сейчас дополнительно изучаем настоящие мотивы этого решения. И уже после этого будем решать, как реагировать», – заявил Кулеба в эфире радио «Новое время», передает РИА «Новости».

Напомним, Белоруссия временно ограничила въезд из Латвии, Литвы, Польши и с Украины в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой.

В пятницу пресс-служба МИД Литвы сообщила, что Вильнюс направил Минску ноту протеста в связи с односторонним частичным ограничением на въезд в Белоруссию.