Посольство Германии отметило важность «Северного потока – 2»

Проект «Северный поток – 2» важен для Германии, использование газопровода будет актуально минимум до 2050 года, сообщил начальник отдела экономики посольства ФРГ в России Маттиас Денер.

«Все еще рассматривается использование этого газопровода как сопровождающего проекта к энергетическому переходу (на возобновляемые источники энергии), пока не созданы мощности для сохранения энергии, произведенной из возобновляемых источников. То есть мы рассматриваем газ как очень важную технологию как минимум до 2050 года», – сказал Денер в ходе онлайн-лекции МГИМО «Энергетическая политика ФРГ: атомная энергетика против возобновляемых источников энергии: тенденции развития, трудности перехода», передает РИА «Новости».

Представитель посольства Германии добавил, что строительство «Северного потока – 2» сейчас горячо обсуждаемая тема.

Ранее министр энергетики России Александр Новак заявил, что страны Евросоюза заинтересованы в поставках российского газа, об этом говорит поддержка в реализации проекта «Северный поток – 2».

Глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова заявила, что угрозы США ввести санкции в отношении «Северного потока – 2» являются попытками вытеснить Россию с европейского рынка газа нерыночными инструментами.

Тем временем в начале октября Дания нашла способ обойти санкции США против «Северного потока – 2». Газета ВЗГЛЯД сообщала, почему Копенгаген, долгие годы тянувший с разрешением на строительство трубы, заранее дал добро на ее эксплуатацию и как это скажется на завершении проекта. Кроме того, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что проект «Северный поток – 2» будет достроен, однако неизвестно, когда именно.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о причинах, по которым Газпром до сих пор не начал достройку «Северного потока – 2».

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