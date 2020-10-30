В Бельгии учителя отстранили от работы за карикатуры на пророка Мухаммеда

Учителя муниципальной школы в брюссельском районе Моленбек-Сан-Жан отстранили от работы после того, как тот продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. В отношении педагога запущена дисциплинарная процедура.

«Согласно данным родителей, которые ссылаются на слова своих детей после уроков, учитель передал детям в классе планшет, предложив тем, кто не хочет видеть карикатуры, смотреть в пол или в сторону», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты LaLibre.

Отмечается, что учитель вел уроки гражданственности в шестом классе, где средний возраст детей – 11 лет. Инцидент произошел всего через несколько дней после убийства под Парижем учителя истории Самюэля Пати, которое связывают с демонстрацией карикатур на пророка Мухаммеда.

Как сообщил изданию член местного муниципального совета Хишам Шакир, его сын присутствовал в классе, когда учитель демонстрировал карикатуры. Шакир сам уведомил о случившемся школьную администрацию. «Я считаю, что это не дает ничего, а только учит детей ненависти. Мы не хотим обидеть учителя или кого-то еще, а лишь выступаем за уважение нашей религии. Давайте жить в уважении, достоинстве, братстве вне зависимости от религиозной принадлежности», – сказал Шакир.

Напомним, 16 октября под Парижем обезглавили преподавателя. Причиной нападения, как сообщалось, стал последний урок учителя, посвященный свободе слова, в ходе которого преподаватель показывал школьникам карикатуры из прессы на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на учителя террористическим актом. Он выступил с большой речью на тему борьбы с сепаратизмом во Франции, сообщив, что французские власти намерены обратить особое внимание на обучение детей. При этом Макрон высказал идею о необходимости создания организации, которая позволит построить «просвещенный ислам» во Франции. По его словам, необходимо «освободить ислам во Франции от иностранного влияния и усилить контроль за финансированием мечетей».

После слов президента Франции об исламе турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Макрону следует лечить психику. В ответ Франция отозвала посла из Турции. В «нападках на ислам» Макрона обвинил премьер-министр Пакистана Имран Хан. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят». Кроме того, иранская газета изобразила Макрона в образе дьявола. Карикатура на французского лидера размещена на передовице газеты с заголовком «Парижский иблис (дьявол)». У Макрона красное лицо, заостренные уши, хищный взгляд и клыки.