Эксперт: Публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда в России призывают провокаторы

Цель кампании по публикации карикатур – разжечь у нас пожар межрелигиозной вражды, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал появление в соцсетях призывов к российским журналистам – «в знак солидарности с Францией» растиражировать карикатуры на Мухаммеда.

«Те, кто призывают публиковать оскорбительные рисунки, посвященные основателю религии, которая в России является одной из традиционных – это откровенные провокаторы и мерзавцы. В нашей стране живет не менее 20 млн мусульман. И что-то подобное карикатурам во французской прессе у нас просто невозможно и недопустимо, как недопустимы карикатуры, например, на Иисуса Христа», – подчеркнул директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Напомним, что в последнее время в социальных сетях появились призывы к российским журналистам – размещать в СМИ карикатуры на пророка Мухаммеда, якобы в защиту свободы слова и в знак солидарности с французской общественностью. Предполагается, что эти призывы исходят от структур, связанных с беглыми российскими экс-олигархами.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране продолжат публиковать карикатуры на основателя ислама, из-за демонстрации которых был убит педагог Самюэль Пати, так как подобные публикации соответствуют принципу свободы слова. Заявление Макрона спровоцировало бурю возмущения в исламском мире. Глава Чечни Рамзан Кадыров предупредил президента Франции, что «мусульмане этого не простят». Во вторник телеведущая Ксения Собчак назвала Макрона «своим героем», и позднее сообщила, что ей пригрозили отрезать голову из-за того, что она поддержала французского лидера.

По мнению Мартынова, те, кто инициирует кампанию «в поддержку Франции», на самом деле – разжигают межрелигиозную ненависть, используют либеральных журналистов как свои инструменты. При этом сами инициаторы, ставя под удар участников кампании, остаются в безопасности. «Цель этих действий – создание дополнительных проблем для российских властей. Вспомните нападки либералов по поводу того, что в обновленной Конституции есть упоминание Бога. Тогда пытались представить это как посягательство на светскость государства. Да, мы светское государство, но у нас права верующих и неверующих уважаются одинаково. Мало того, что ситуация вокруг России сейчас, мягко говоря, взрывоопасная, надо добавить и внутренние проблемы религиозного характера, – подчеркнул эксперт. – Религиозный вопрос, как и вопрос национальный или расовый – тонкая и чувствительная материя. Волнения чернокожих в США разожгли только одной спичкой. Личности, которые стоят за кампанией с карикатурами на Мухаммеда, то же самое хотят сделать у нас».

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