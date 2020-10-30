Власти Петербурга объяснили расхождение цифр смертей от COVID-19 и кремаций

Официальная статистика по умершим от коронавируса включает только тех, у кого COVID-19 признан основной причиной смерти, сообщили в комитете по здравоохранению Петербурга, комментируя сообщения о расхождении цифр официальной статистики умерших от заболевания и количества кремированных в специальном цехе городского крематория.

«Особые условия кремации распространяются на тех, кто умер от коронавируса, у кого коронавирус был сопутствующим заболеванием, а также на тех, кто умер от внебольничной пневмонии и проходил лечение в перепрофилированном под коронавирус стационаре», – пояснили ситуацию с кремацией в пресс-службе комздрава Regnum.

При этом там напомнили, что две последние категории не попадают в официальную статистику умерших, к которой причисляют только тех, у кого COVID-19, подтвержденный лабораторными тестами, признан основной причиной смерти при патологоанатомическом исследовании.

Кроме того, отметили в ведомстве, летальные случаи включаются в «ковидную» статистику лишь тогда, когда есть патологоанатомическое заключение и свидетельство о смерти.

«Только после того, как они готовы и введены в электронные системы учета, умерший попадает в статистику. Но и это не окончательный вариант, а оперативный. Диагноз может поменяться при получении новых данных», – разъяснили в комитете по здравоохранению Санкт-Петербурга.

Ранее СМИ на основании анализа данных журнала единственного в Петербурге крематория сообщили, что с 14 апреля по 27 октября 2020 года в специальном цехе крематория, куда доставляют тела умерших с положительным тестом на коронавирус и подозрением на него, кремировали 5868 тел. При этом на 28 октября в официальной статистике значилось 3674 летальных исхода, разница составила 2194 смерти.