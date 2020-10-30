Президент Таджикистана отправил в отставку правительство

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправил в отставку правительство страны, обязав членов кабмина исполнять свои обязанности до образования нового состава.

«Правительство слагает свои полномочия перед вновь избранным президентом (…) правительству Республики Таджикистан в составе премьер-министра, первого заместителя и заместителей премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов правительства», – говорится в тексте указа, передает РИА «Новости».

Кроме того, пресс-служба президента Таджикистана сообщила, что Рахмон подписал указ «О помиловании лиц, осужденных к лишению свободы». Отмечается, что на основе принципов гуманности, сострадания, заботы о семьях, детях и подростках глава Таджикистана помиловал 378 человек и освободил их от дальнейшего отбывания наказания.

В пятницу прошла инаугурация вновь избранного президента Таджикистана Эмомали Рахмона. Президентские выборы прошли в Таджикистане 11 октября. Действующий глава республики Рахмон победил на них, получив 90,92% голосов при явке 85,39%.