В Женеве началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана, сообщила пресс-секретарь армянского внешнеполитического ведомства Анна Нагдалян.

«В Женеве стартовала встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым», – написала Нагдалян в Facebook.

Напомним, конфликт в Карабахе начался 27 сентября.В воскресенье американский президент Дональд Трамп заявил, что США смогут с легкостью добиться мирного урегулирования конфликта в Карабахе. Однако представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что у Баку нет желания прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе.

С утра понедельника в Карабахе действует режим прекращения огня. Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян заявлял о готовности Степанакерта соблюдать условия перемирия. Несмотря на объявленное перемирие, бои в Карабахе продолжаются.