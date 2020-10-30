На первом блоке БелАЭС прошел пробный запуск турбины

На первом энергоблоке Белорусской АЭС успешно выполнен пробный пуск турбины, сообщила пресс-служба министерства энергетики Белоруссии.

«Успешно осуществлен так называемый первый «толчок турбины» на мощности реактора 35%. Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений – три тысячи оборотов в минуту», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.

В пресс-службе отметили, что «пуск турбины – одна из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии».

Ранее пресс-секретарь ведомства Ольга Козлович заявила, что министерство энергетики Белоруссии расценивает ноту протеста Литвы по БелАЭС как неудачную попытку дискредитировать данный проект в глазах европейского сообщества.

В начале октября первый энергоблок БелАЭС вывели на минимально контролируемый уровень мощности и запустили цепную реакцию. Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил, что БелАЭС планируется запустить 7 ноября.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что запуск Белорусской АЭС меняет энергетическую карту Европы, и анализировала, почему Литва всячески противилась возведению станции – и все равно будет вынуждена покупать ее электричество.