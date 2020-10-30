МИД отреагировал на статью Guardian о «деле Навального»

Материал The Guardian о «деле Навального» является продуктом антироссийской кампании, заявили в Министерстве иностранных дел, комментируя утверждения газеты о том, что за отравлением блогера якобы «стоят российские спецслужбы».

«Публикация является очередным продуктом непрерывной антироссийской кампании ангажированных британских медиа, отринувших профессионализм и журналистскую этику из конъюнктурных соображений», – передает ТАСС сообщение ведомства.

В министерстве отметили, что The Guardian не отрицает официальную позицию Еврокомиссии, настаивающую на отравлении Навального сотрудниками ФСБ как единственно возможной версии.

«Якобы раз ведомство следило за ним, к тому же располагает химикатом «Новичок», то, следовательно, именно оно совершило покушение на блогера. Умозрительная и бездоказательная аргументация Евросоюза идеально легла в канву статьи» – подчеркнули в МИДе.

Ведомство напомнило, что Россия уничтожила все запасы химоружия и оборудование для его производства еще в 2017 году

Евросоюз и Великобритания ввели в действие санкции в отношении шести россиян и научного института в связи с «делом Навального». Глава МИД Сергей Лавров пообещал зеркальный ответ на эти санкции.

Кремль многократно подчеркивал, что Россия готова ко всестороннему взаимодействию с Германией, и отмечал, что до вывоза Навального в Берлин никаких отравляющих веществ в организме блогера выявлено не было. Также в Москве подчеркивали, что в России нет и не было отравляющего вещества «Новичок», это придуманный «западный бренд».