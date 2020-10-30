Стало известно о личности напавшего на полицейских в Татарстане подростка

Подросток, напавший на отдел полиции в городе Кукмор в Татарстане, приехал с семьей в республику из Башкирии в июле, учиться в местных колледжах отказался, сказав, что «у него другие планы», сообщила руководитель пресс-службы министерства образования и науки Татарстана Алсу Мухаметова.

«Мальчик – уроженец Алтайского края, проживал в Нефтекамске (Башкирия). В июле его семья переехала в Кукмор. Окончил девять классов, имел аттестат об основном общем образовании. Ему предлагали продолжить учебу в колледжах Кукморского района или близлежащих районов, но он отказался, сказав, что у него другие планы», – передает РИА «Новости» слова Мухаметовой.

Между тем в администрации Кукморского муниципального района сообщили, что семья подростка не имеет прописки в республике.

«В Кукморском районе они не прописаны, приехали буквально недавно... Прописку в Татарстане не имеют», – сказал источник, назвав ситуацию вопиющей.

Ранее сообщалось, что полицейские в Кукморском муниципальном районе Татарстана застрелили 16-летнего подростка, бросавшего на парковку служебных автомобилей бутылки, предположительно, с горючей смесью и ранившего одного из сотрудников полиции при задержании. Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт.