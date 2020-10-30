Начальники штабов ВС СНГ составили план совместных мероприятий на 2021 год

Начальники штабов вооруженных сил стран Содружества Независимых Государств (СНГ) определили план совместных мероприятий на 2021 год, сообщил начальник Генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов по итогам заседания Комитета начальников штабов ВС стран СНГ.

Он отметил, что заседание Комитета прошло в деловой и конструктивной обстановке. «Проанализированы современные вызовы и угрозы безопасности государств Содружества и согласованы совместные мероприятия вооруженных сил государств СНГ на 2021 год», – передает ТАСС слова Герасимова.

Военные делегации СНГ в ходе заседания рассмотрели актуальные вопросы военного сотрудничества и обменялись мнениями по складывающейся военно-политической обстановке.

Кроме того, были подведены итоги сотрудничества стран СНГ, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил стран СНГ под председательством начальника Генштаба ВС РФ Герасимова прошло в пятницу в Самарканде (Узбекистан). В заседании приняли участие военные делегации Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Узбекистана, а также делегации Исполнительного комитета СНГ и Секретариата Совета министров обороны СНГ.